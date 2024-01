Henry Cavill sfoggia una barba inedita nelle foto del nuovo film di Guy Ritchie

Henry Cavill ancora al lavoro sulla promozione di uno dei suoi progetti. Giunto al termine del tour riguardante Argylle, l’attore ha sfruttato i propri canali social per pubblicare due foto relative a The Ministry of Ungentlemanly Warfare, lungometraggio diretto da Guy Ritchie e tratto da un romanzo ispirato da una storia vera.

Dopo aver condiviso l’annuncio della fine delle riprese di The Ministry of Ungentlemanly Warfare, torniamo ad occuparci del prossimo film del regista di Snatch per mostrarvi le suggestive immagini dal set che l’ex Superman Henry Cavill ha pubblicato su Instagram per annunciare l’arrivo del trailer, programmato per domani, 30 gennaio 2024.

Nelle due foto, l’attore britannico sfoggia una barba incolta e un paio di baffi che lo presentano in un look nuovo per il ruolo che è stato chiamato a interpretare e che lo vedrà principalmente su una nave.

Il film racconterà la storia di una squadra segreta speciale voluta dal governo inglese per poter destabilizzare e combattere l’esercito tedesco nel corso della seconda guerra mondiale e della guerra contro Hitler e che potrebbe aver segnato l’inizio di un certo tipo di operazioni segrete.

L’opera di Ritchie debutterà, almeno negli Stati Uniti, il 29 aprile 2024 mentre sarà distribuito in Europa da Amazon Prime Video.

In attesa di poter vedere il trailer e di capire quale sarà il tono del racconto, vi lasciamo alle immagini pubblicate da Henry Cavill e ad un’altra foto proveniente dal set di The Ministry of Ungentlemanly Warfare.