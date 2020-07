Henry Cavill, lo scontro definitivo tra Superman e Geralt di The Witcher in una fan art

Henry Cavill ha legato il suo volto a quello iconico di Superman, anche se negli ultimi anni il suo ritorno nel ruolo era apparso incerto, per usare un eufemismo; la star di Justice League ha comunque conquistato il cuore degli appassionati anche con il ruolo di Geralt nella serie Netflix di The Witcher. Ma chi vincerebbe in uno scontro?

Nell'immagine realizzata da un fan dell'attore, possiamo vedere Geralt di Rivia in primo piano con uno sguardo che suggerisce il suo avvertire la presenza sullo sfondo della sagoma di Superman, che vediamo appunto troneggiare in volo sulla sua testa. Nella didascalia, l'utente chiede ai suoi follower di scegliere uno dei due personaggi di Cavill, "Steel o Silver Sword?". E voi quale dei due personaggi scegliereste come vostro prediletto?

A sentire le parole dello stesso Cavill, rivestire i panni di Superman è una responsabilità che sente come enorme e da non prendere alla leggera: "Sono sempre stato un fan di Superman. Quando interpreti un personaggio simile, il mantello ti resta addosso anche fuori dal set e diventa parte della tua rappresentazione pubblica. Quando incontri i bambini, loro non ti vedono necessariamente come Henry Cavill ma sanno che sei Superman, e da questo ne deriva una certa responsabilità. Perché è un personaggio davvero meraviglioso, ed è in realtà una responsabilità che sono felice di accollarmi, tanto da sperare di continuare a interpretare Superman ancora a lungo negli anni a venire".

L'attore britannico qualche mese fa ha annunciato ufficialmente il suo ritorno nel ruolo dopo mesi di incertezza: "Il mantello è nell'armadio. E' ancora mio. Non mi limiterò certo a sedermi tranquillamente da una parte. Non ho rinunciato al ruolo. C'è ancora molto da dire su Superman. Molte storie da raccontare. Un sacco di profondità sul personaggio in cui voglio addentrarmi. Voglio riflettere i fumetti. Questo è importante per me. C'è un sacco di lavoro da fare con Superman. Quel che posso dire per ora è: vedrete".

The Witcher tornerà presto su Netflix con la seconda stagione.