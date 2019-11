Henry Cavill rompe il silenzio stampa su Superman: 'Tornerò nel ruolo'

Nel corso di una recente intervista promozionale con Men's Health, Henry Cavill, che il 20 dicembre vedremo nei panni di Geralt di Rivia nella serie di Netflix The Witcher, ha finalmente rotto il silenzio stampa su Superman.

La star è legata al ruolo dell'iconico supereroe dal 2013, ma dopo il fallimento di Justice League e il cambio di rotta della Warner Bros. per l'etichetta Worlds of DC, il suo futuro come Uomo d'Acciaio è rimasto avvolto dal mistero, con voci insistenti di un possibile abbandono.

Per la prima volta l'attore ha ufficialmente smentito tali voci, rilanciando invece col suo entusiasmo:

"Il mantello è nell'armadio. E' ancora mio. Non mi limiterò certo a sedermi tranquillamente da una parte. Non ho rinunciato al ruolo. C'è ancora molto da dire su Superman. Molte storie da raccontare. Un sacco di profondità sul personaggio in cui voglio addentrarmi. Voglio riflettere i fumetti. Questo è importante per me. C'è un sacco di lavoro da fare con Superman. Quel che posso dire per ora è: vedrete."

L'attore, sull'onda del movimento Release the Snyder Cut, ha anche condiviso le sue opinioni su Man of Steel, Batman vs Superman e Justice League, tre film per i quali, almeno in due e mezzo, ha lavorato col regista.

Quello del quale è più fiero è Man of Steel, che ha definito "Un punto di partenza a dir poco ottimo. Se dovessi tornare indietro non cambierei praticamente nulla." Sul secondo capitolo della saga di Snyder, Batman vs Superman, Cavill ha affermato: "Era molto più un film di Batman che uno di Superman, probabilmente. E penso che quel regno oscuro sia praticamente fantastico per un film di Batman.”

Per quanto riguarda Justice League, invece, l'attore ha detto semplicemente: "Non ha funzionato".

Cosa ne pensate delle sue opinioni, e soprattutto dell'annuncio del suo (futuro) ritorno? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

