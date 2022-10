Henry Cavill sul ritorno di Superman: 'Indosso QUEL costume per un motivo'

In queste ore Black Adam sta ricevendo punteggi altissimi su Rotten Tomatoes ed è, fin qui, uno dei debutti cinematografici più polarizzanti dell'attore The Rock. L'ex star della WWE ha da poco dato il bentornato a Henry Cavill e al suo Superman, che rientra nei piani della DC dopo quasi 10 anni!

Nonostante la pellicola Man of Steel del 2013 abbia ricevuto, al tempo, pareri di critica e di pubblico contrastanti Cavill, con un' interpretazione notevole, conquistò milioni di fan in giro per il mondo. Per tutti quei fan, l'attesa per il comeback del loro beniamino di nuovo sullo schermo è terminata. Con un video postato sui social è stato infatti lo stesso Cavill ad annunciare il suo ritorno nei panni di Superman e nei piani futuri della DC.

Attenzione Spoiler!

Seppur la notizia abbia iniziato a circolare nell'ambiente da prima dell'uscita di Black Adam, è stato solo grazie alla scena post credit del film che il ritorno di Cavill e del suo Superman è stato definitivamente confermato. Per la scena finale della pellicola, inoltre, l'attore ha deciso di indossare il vestito originale di Man of Steel, come a voler segnare un nuovo inizio per il suo iconico personaggio. Durante un'intervista per Happy Sad Confused Cavill ha raccontato: "È stato un momento molto forte per me. Sono tornato a indossare quell'abito ed è stato molto significativo, qualcosa di molto coinvolgente emotivamente", ed ha poi aggiunto: "Man of Steel è uno dei momenti più importanti della mia carriera ed è fantastico rientrare il quel costume".

Anche se abbiamo avuto solo un piccolo assaggio del suo 'nuovo' Superman, non vediamo l'ora di scoprire cosa ha in serbo il futuro della DC per uno dei suo attori ( e supereroi) di punta!