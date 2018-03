Henry Cavill risponde in modo "Geekissimo" alla foto di Levi con i suoi baffi!

Dopo che Zachary Levi ha postato la sua risposta a una foto che derideva (ancora) iin Justice League - mostrando lui (Levi) nei panni del suo personaggio Shazam!, con indosso i baffi pietra dello scandalo - anche il diretto interessato Henry Cavill, è intervenuto nella "faida".

E ha tirato fuori un umorismo di classe! Date pure un'occhiata ai vari post qui sotto!

Dopo che Justice League è stato rilasciato in sala, i baffi eliminati dalla faccia del Superman di Cavill sono diventati un tormentone in internet. E adesso che è iniziata la produzione di Shazam! - e che varie foto si sono fatte largo in modo ufficiale e non in rete - le persone non si sono lasciate sfuggire l'occasione di reinterpretare le immagini di Levi con i baffi di Cavill. E proprio questo scatto ha chiamato in causa l'attore volto (e moustache) dell'Uomo d'Acciaio, che ha postato nei commenti, un'esilarante reinterpretazione dei poteri in dotazione a Shazam! Come dire, chi la fa, l'aspetti:

Elencati ci sono tutti i poteri straordinari di Shazam e, alla fine: i baffi di una Leggenda!

Epic Win!

Diretto da David F. Sandberg, Shazam! uscirà in sala il 5 aprile 2019 e la sinossi ufficiale recita: Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), questo avviene urlando una sola parola - SHAZAM! - questo ragazzino orfano di 14 anni può trasformarsi nel Supereroe adulto Shazam (Levi), per gentile concessione di un antico mago. Ancora bambino nel cuore - racchiuso nel corpo di una divinità - Shazam se la spassa in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: divertirsi! Può volare? Ha una visione a raggi X? Può sparare lampi dalle mani? Può saltare il test di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le forze mortali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).