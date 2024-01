Henry Cavill in Rebel Moon 2? Si, se questa teoria dei fan dovesse avverarsi

Se ancora non lo avete visto, è già uscito il trailer di Rebel Moon 2, la seconda parte della nuova opera di Zack Snyder. Nel frattempo, su internet ha cominciato a circolare una teoria che vedrebbe la comparsa di Henry Cavill nel secondo capitolo.

Rebel Moon ha sicuramente preso spunto e ispirazione da numerosi franchise e pellicole del passato, tra cui ovviamente Star Wars e i 7 Samurai di Akira Kurosawa. In molti avranno notato anche parecchi riferimenti e somiglianze con Warhammer 40000, a tal punto che su Reddit c’è chi pensa che i due universi siano talmente collegati da potersi unire.

“C'è di tutto: un impero fascista gestito dalla Terra! Un re cadavere! Ufficiali che sembrano nazisti spaziali! Un leader chiamato Belisarius! Una cosa chiamata letteralmente "Il Mechanicum" in cui le persone si fondono e potenziano con le macchine! Uomini di ferro! L'Ecclesiarchia! Rebel Moon è incredibilmente derivativo, ma è specificamente derivativo di 40K. Non è sempre il film più interessante - gli attori sono stati scelti interamente in base all'aspetto, non alle capacità - ma credo che i fan di 40K si divertiranno a riempire gli spazi vuoti della storia con l'universo che tutti conosciamo e amiamo.” Scrive l’utente foxtrot1_1.

Se ci fosse una conferma, potremmo quindi vedere Henry Cavill nell’universo di Rebel Moon? Mai dire mai. Ricordiamo difatti che l’attore sarà produttore esecutivo dell’adattamento di Warhammer prodotto da Amazon Prime Video. Non resta quindi che attendere ulteriori novità sul film di Zack Snyder e le sue connessioni con l’universo di Warhammer 40000. Ma esattamente, quando uscirà Rebel moon 2 su Netflix?