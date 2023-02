Henry Cavill, quando Patrick Stewart salvò la sua carriera: stava per unirsi all'esercito!

La carriera di Henry Cavill ha apparentemente subito un grosso contraccolpo nelle ultime settimane, dall'improvviso addio a The Witcher alla definitiva separazione da Superman, ma non è la prima volta che l'attore è costretto ad affrontare simili difficoltà professionali.

La pressione di riuscire a trovare un lavoro a Hollywood non è un mito raccontato solo nei film e nelle serie tv, e in effetti nei primi anni della sua carriera la cosa per Henry Cavill fu talmente tanto scoraggiante da convincerlo ad abbandonare il cinema: fa quasi strano ricordarlo oggi che la star ha un patrimonio netto di 40 milioni di dollari, ma nel 2003 Henry Cavill era pronto ad arruolarsi nell'esercito, riponendo nel cassetto il sogno di Hollywood.

“Ci sono state molte volte in cui ho pensato che non sarei mai riuscito ad avere successo" ha confessato Henry Cavill in una vecchia intervista con Hollywood Reporter. "Ad un certo punto non ne potevo più e mi ero ripromesso che, se il film successivo non fosse andato bene, avrei lasciato perdere tutto e mi sarei unito all'esercito, per fare carriera lì." Inoltre, in un dialogo-intervista con Patrick Stewart pubblicato da Variety, l'attore britannico ha ricordato di quella volta in cui rovinò il suo provino per il remake de Il Leone d'inverno, con protagonista proprio la star di Star Trek e X-Men. "Se non ricordo male era il 2003" ha detto Cavill. "Ero così nervoso di dover fare un provino davanti a te, Patrick, avevo una tale paura di rovinare tutto davanti ad un attore del tuo calibro. Mi ero preparato per settimane, ma quando sono entrato in quella stanza ho ceduto alla pressione e ho completamente fallito il provino. Avevo letteralmente dimenticato come recitare e me ne sono andato con la coda tra le gambe."

Tuttavia, dopo qualche minuto Henry Cavill si è reso conto che avrebbe potuto fare di meglio, quindi è tornato sui suoi passi e ha chiesto di poter riprovare: “Tu mi hai concesso la possibilità di rifarlo" ha detto Cavill a Patrick Stewart, "e anche se alla fine non ottenni quel lavoro, ero comunque felice perché avevo fatto un provino molto migliore del precedente. Mi dicesti: 'Sono felice che tu ci abbia riprovato', e quelle parole mi hanno dato forza per tutta la mia carriera: non l'ho mai dimenticato."

Prossimamente, Henry Cavill sarà il leader del Warhammer Cinematic Universe, e sarà rivisto anche nella terza stagione di The Witcher.

Continuate a seguirci per tutte le curiosità dal mondo di Hollywood.