Henry Cavill, quali sono i suoi prossimi progetti dopo l'addio a Geralt e Superman?

Abbandonare i panni di Superman e Geralt di Rivia non è facilissimo, eppure Henry Cavill è già pronto al futuro con una serie di progetti che lo vedono protagonista fra cinema e serie tv, perché mica può restare con le mani in mano, no? Ecco tutti quelli annunciati.

Allora partiamo con il progetto che almeno per il momento ha una data di uscita ufficiale e cioè Argylle, attesissimo spy-thriller diretto da Matthew Vaughn (quello di Kingsman, tanto per citare un suo film) e con protagonista ovviamente Henry Cavill. Un film prodotto da Apple TV ma distribuito anche da Universal, che dovrebbe uscire in sala il 2 febbraio 2024 ed essere poi, più avanti, rilasciato anche sulla piattaforma streaming. Un supercast per il film: Dua Lipa, Bryan Cranston, Sam Rockwell, Samuel L. Jackson, John Cena e Bryce Dallas Howard.

C'è poi tutta la questione di Warhammer 40.000, il franchise che Amazon sembra abbia acquistato per produrre tutta una serie di film e show televisivi che faranno parte di un universo condiviso. Non si sa ancora di preciso l'eventuale ruolo attoriale di Henry Cavill, ma da enorme fan del prodotto pare sarà produttore esecutivo e aiuterà a creare l'universo cinematografico di Warhammer.

Henry Cavill sarà anche in The Rosie Project, commedia romantica in cui l'attore interpreta un professore di genetica sfortunato in amore che crea un questionario scientifico per trovare l'anima gemella. Un ruolo un po' fuori dalle solite apparizioni di Cavill ma del quale siamo sicuramente curiosi.

Confermato anche The Ministry of Ungentlemanly Warfare, un altro spy-movie con Henry Cavill diretto da un altro regista di peso: Guy Ritchie. Tratterà la storia vera di una divisione segreta della Seconda guerra mondiale creata da Churchill e Ian Fleming (il "papà" di James Bond).

Ci sono poi i rumor non confermati, fra questi il reboot di Highlander con Henry Cavill protagonista, una sua apparizione nella seconda stagione di Loki nel ruolo di Hyperion assieme all'altro rumor sulla sua presenza nella seconda stagione di House of the Dragon.

E voi quale fra questi prodotti con Henry Cavill state aspettando di più? Vi è piaciuto il suo addio a Geralt? Qua trovate anche la nostra recensione di The Witcher Stagione 3. Diteci tutto nello spazio commenti!