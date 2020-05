Henry Cavill è pronto per tornare nei panni di Superman: la foto in palestra lo testimonia

La notizia del ritorno di Henry Cavill come Superman ha fatto impazzire i fan, già in visibilio per l'annuncio annuncio della Snyder Cut di Justice League, e ora l'attore torna ad incuriosire il pubblico con una particolare foto.

Cavill ha un grande seguito su Instagram, social nel quale è solito postare foto di ciò che cucina e del suo adorato amico a quattro zampe. Stavolta però ha deciso di regalare ai suoi followers un'immagine scattata direttamente dalla palestra, e la sua figura si staglia in penombra tra i bilanceri e i vari attrezzi ginnici. Ad accompagnare la foto soltanto un laconico "Ciao, vecchio amico".

Se è vero che l'attore è attualmente impegnato con la produzione della seconda stagione di The Witcher, il riferimento all'amico ritrovato sembra proprio un indizio al ruolo che lo ha reso famoso in tutto il mondo, più che a Geralt di Rivia. Per riprendere il ruolo dell'Uomo d'Acciaio c'è sicuramente bisogno di una forma fisica perfetta e di un allenamento costante, e a quanto pare Cavill non è disposto a perdere tempo.

Rimangono ancora dubbi sulla natura del suo coinvolgimento ed è probabile che il suo sarà un cameo in un film DC, e per il momento non lo vedremo come protagonista nel seguito di Man of Steel o come antagonista in Black Adam.