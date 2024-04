Henry Cavill promosso o bocciato? Il punteggio RT di The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Il nuovo film con Henry Cavill, l'action di Guy Ritchie The Ministry of Ungentlemanly Warfare, è stato ufficialmente presentato alla stampa americana in queste ore: scoprite il punteggio Rotten Tomatoes.

Il film ha debuttato su Rotten Tomatoes con un punteggio dell'84%, che con l'aumentare del numero di recensioni ufficiali sulla piattaforma è successivamente sceso a quota 78%, dove si trova al momento della stesura di questo articolo: si tratta in entrambi i casi di un buon risultato, dato che in generale la maggior parte della stampa ha lodato il nuovo action del regista di The Gentlemen, e anche chi ha espresso un giudizio negativo ha comunque promosso il grande cast di ensemble messo insieme dal regista.

Diretto da Guy Ritchie, il film è stato scritto da Paul Tamsay, Eric Johnson, Arash Amel e Ritchie ed è basato sul libro 'Churchill's Secret Warriors: The Explosigve True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII' di Damien Lewis del 2014: la trama che immagina una versione romanzata degli eventi della vera sull'operazione Postmaster, incentrata su un'organizzazione segreta formata nel 1940 su richiesta del primo ministro Winston Churchill per sabotare l'Europa occupata dai nazisti. Il cast del film comprende Eiza Gonzalez, Henry Cavill, Alan Ritchson, Henry Golding, Alex Pettyfer, Hero Fiennes Tiffin, Babs Olusanmokun, Cary Elwes e Til Schweiger.

Il film, lo ricordiamo, non ha ancora una data d'uscita per l'Italia.Per altri contenuti guardate il trailer di The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Pulp Fiction (4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti oggi su