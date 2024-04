Henry Cavill promette: le abilità di spada di Highlander saranno migliori di The Witcher

Henry Cavill ha scelto il remake di Highlander come nuovo capitolo della sua carriera dopo aver detto addio a Superman e a The Witcher, e in una nuova intervista l'attore ha promesso che i suoi fan potranno ammirare giochi di spada più complessi di quelli di Geralt di Rivia.

L'attore, che molto presto sarà visto a fianco ad Alan Ritchson nell'action di Guy Ritchie The Ministry of Ungentlemanly Warfare e nel film In the Grey con Jake Gyllenhaal ed Eiza Gonzalez, parlando con The Hollywood Reporter ha avuto modo di anticipare qualche dettaglio sul remake di Highlander della Lionsgate, per il quale Henry Cavill si sta attualmente allenando allo scopo di interpretare l'immortale eroe scozzese.

"Sono un grande amante dei film originali, nel bene e nel male. Questo progetto mi ha interessato molto perché, pur essendo un fan, mentre leggevo la sceneggiatura non riuscivo a capire come si sarebbe evoluta la storia, il che mi ha sorpreso molto. L'obiettivo del team è approfondire il significato di questi personaggi, le loro storie e le loro sfide. Ai fan voglio dire che se pensano di avermi visto lavorare bene con la spada prima, non hanno ancora visto nulla."

Ricordiamo che a gennaio Henry Cavill aveva già parlato degli allenamenti di Highlander, ma al momento le riprese del film - che sarà diretto da Chad Stahelski - non sono ancora iniziate: restate con noi per tutte le prossime novità.

