Henry Cavill, quali sono i suoi progetti dopo il flop di Superman?

Terminato il rapporto con DC, Herny Cavill non sarà più il celebre kryptoniano nel prossimo Superman: Legacy - nonostante "Cavill non è mai stato licenziato da Superman", secondo James Gunn. Quali progetti terranno occupato l'attore britannico nell'arco di questi anni?

Tornando alle sue radici thriller, Cavill reciterà nell'imminente Argylle insieme alla cantante Dua Lipa: il film prodotto da Apple Studio si basa sul romanzo omonimo di Elly Conway, incentrato sull'amnesia e sul desiderio di vendetta. Nel cast sellare si annoverano Adriana DeBose, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena e tanti altri. Sempre nel 2023 verrà pubblicata la terza stagione di The Witcher, dove l'attore tornerà a interpretare l'impavido Geralt di Rivia.

Un altro adattamento letterario è The Ministry of Ungentlemanly Warfare (traducibile in "Il Ministero della Guerra Scortese"), film di spionaggio sulla seconda guerra mondiale che vedrà la partecipazione dell'attrice di Baby Driver Eliza Gonzàles. La storia troverà l'occasione per parlare del primo ministro Britannico Winston Churchill, di Ian Fleming (autore della saga di James Bond) e di tutte le misure "scortesi" che hanno portato alla formazione dell'unità Black Ops. A produrre il film i film, nientemeno che Jerry Bruckheimer di Top Gun: Maverick.

Concludono la rassegna Highlander (remake dell'omonimo film del 1986 su un immortale guerriero scozzese), Warhammer 40.000 (serie Amazon ispirata a Rogue Trader, wargame del 1987 di miniature assemblate e dipinte) e Star Citizen Squadron 42: Henry Cavill è sempre stato un grande amante dei videogiochi – basti pensare a quando, nel 2022, pubblicò un video divenuto virale in cui costruiva da zero un computer da gioco, – perciò non sorprende che l'attore trentanovenne abbia deciso di partecipare al nuovo prodotto per console in uscita nel 2024. Così ha scritto Cavill su Facebook nel 2018: "È un vero piacere e un grandissimo privilegio far parte di questa saga in continua evoluzione e avere l'opportunità di interpretare Ryan Enright. Non vedo l'ora di mettere le mani su questo gioco!"

I progetti sono molti, ma il dispiacere per come sono andate le cose rimane: basti pensare ai messaggi d'affetto di Jason Momoa e Zachari Levi per l'addio a Superman di Cavill.