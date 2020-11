Henry Cavill ha perso due ruoli a causa di Robert Pattinson: ecco quali

Dopo un paio di ruoli passati soprattutto in sordina sul grande schermo, la grande occasione dell'ormai amatissimo Henry Cavill si è presentata quando è stato scelto come interprete di Superman ne L'Uomo d'Acciaio di Zack Snyder, ma a quanto pare avrebbe potuto raggiungere il successo già anni prima del cinecomic DC.

La "colpa" di questo ritardo - più o meno di 8 anni - è curiosamente tutta imputabile a Robert Pattinson, il prossimo interprete di Bruce Wayne nell'attesissimo The Batman di Matt Reeves, in uscita il 4 marzo 2022 e che farà da apripista a quello che è stato annunciato come l'Universo Cinematografico New Earth.



Vi starete domandando perché, e la risposta è presto data. Robert Pattinson ha raggiunto grandissima notorietà per aver interpretato soprattutto due ruoli: quello di Edward Cullen nella saga di Twilight basata sui romanzi di Stephenie Meyer e quello di Cedric Diggory in Harry Potter e il Calice di Fuoco di Mike Newell. Ebbene, stando alle parole dello stesso Cavill, proprio l'interprete di Geralt di Rivia in The Witcher di Netflix era in lista per vestire i panni di entrambi i personaggi, per cui era stato anche provinato, ma alla fine ha perso la possibilità di ricoprire i due ruoli perché sconfitto da Pattinson.



Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.