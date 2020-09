Henry Cavill è il perfetto nuovo James Bond nel clamoroso poster fan-made del prossimo 007

Il celebre artista social spdrmnkyxxiii ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram una nuova clamorosa locandina fan-made che immagina Henry Cavill nei panni del prossimo James Bond per la futura generazione della saga di 007.

Come noto, 007 No Time To Die di Cary Fukunaga scriverà la parola fine al mandato di Daniel Craig, che terminerà la sua lunga missione nei panni della spia al servizio segreto di sua maestà dopo ben cinque film (Casinò Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre i precedenti). Al momento non è dato sapere chi sarà reclutato per incarnare James Bond, ma Henry Cavill è da anni uno dei nomi più caldi tra i fan della saga: ora, il poster che trovate in calce all'articolo potrebbe di sicuro rinvigorire la sua posizione!

Ricordiamo che il personaggio di James Bond sta per affacciarsi sulla sua settima generazione, dopo Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e l'uscente Craig: chi vorreste vedere nel ruolo? Pensate che Cavill sia una buona scelta? Ditecelo come al solito nella sezione dei commenti!

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer finale di 007 No Time To Die e al trailer di Enola Holmes, prossimo film di Netflix che vedrà Henry Cavill nei panni di Sherlock Holmes, al fianco di Millie Bobby Brown e Sam Claflin.