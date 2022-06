Henry Cavill pazzo di Shakira, il video Instagram è virale dopo la rottura con Piqué!

Solo qualche giorno fa è giunta la notizia della separazione tra Shakira e Piquè e ora, un nuovo tormentone sembra aver preso piede sul web. In molti infatti hanno condiviso un video in cui Henry Cavill si mostra visibilmente interessato alla pop star di origini colombiana e in tanti, si chiedono se ci sia qualcosa tra i due.

Nella breve clip divenuta virale sui social si vede la star di The Wither girare letteralmente la testa alla vista di Shakira con cui ha fugacemente condiviso il red carpet di un evento organizzato qualche tempo fa. L'attore all'arrivo della cantante chiede ad un giornalista chiede: "Is she Shakira?", focalizzando tutte le sue attenzioni sul passaggio dell'artista sul tappeto rosso.

Le voci di una loro presunta liason si sono fatte sempre più insistenti anche per via del fatto che la cantante dopo aver chiuso la sua lunga storia con il calciatore del Barcellona ha improvvisamente iniziato a seguire su Instagram proprio Henry Cavill.

I due diretti interessati naturalmente non commentano queste illazioni e forse, si divertono addirittura ad alimentarle con le loro reciproche azioni. Tuttavia, va precisato che questa clip che ha cominciato a circolare sui social network corrisponde a un episodio del 2015, alla premiere del film 'Operazione UNCLE', dove l'interprete di Geralt Di Rivia e Shakira si sono brevemente incontrati.

Da sempre molto attento alla propria vita privata, qualche tempo fa Henry Cavil ha chiesto rispetto per la sua privacy ma a ben guardare, le sue richieste sono rimaste del tutto inascoltate.