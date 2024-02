Henry Cavill parla del film su Warhammer: 'Il più grande onore della mia carriera'

Amazon Studios sta lavorando ad un film di Warhammer per creare un franchise guidato da Henry Cavill, progetto che la star di Superman e The Witcher ha definito 'il più grande onore della sua carriera'.

Parlando ai microfoni di IGN durante il tour stampa del suo nuovo film Argylle, l'attore ha parlato dell'attesissimo progetto di Warhammer di Amazon, spiegando: "Avere questa opportunità è il privilegio più grande della mia carriera. Purtroppo non posso dire molto, per il momento, perché siamo ancora nelle fasi iniziali della lavorazione. Ma avere l'opportunità di portare questa saga sullo schermo, ed essere al timone del progetto per assicurarmi che rimanga fedele al materiale originale, è fondamentale per me. Vivo nel mondo di Warhammer fin da quando ero un bambino, passo il mio tempo libero con Warhammer sognando ad occhi aperti, anche da adulto, e non posso credere di avere l'opportunità di portarle finalmente alla vita. Se c'è un motivo per cui sono entrato nel mondo di Hollywood, allora è questo".

Henry Cavill è probabilmente il fan più famoso che il franchise di Warhammer 40K abbia al mondo, e qualche tempo fa ha anche visitato il Warhammer World, il quartier generale di Games Workshop a Nottingham, in Inghilterra, dove ha trascorso la giornata visitando le strutture e ammirando i vari modellini disponibili.

Per altri contenuti ecco tutto quello che sappiamo ad oggi sul film di Warhammer.