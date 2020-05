Henry Cavill sarà di nuovo Superman, ma per Zack Snyder e Justice League: ecco perché

Si fa presto a dire Snyder Cut, ma perché la versione definitiva dello Justice League a immagine e somiglianza di Zack Snyder c'è bisogno di un bel po' di lavoro extra per tutti, in particolare ovviamente per il regista stesso e i suoi attori.

Ci sono infatti un po' di scene extra da girare per rendere Justice League fedele al film che Zack Snyder avrebbe voluto presentare al pubblico qualche tempo fa: in particolare buona parte di queste sembrerebbero riguardare Henry Cavill e il suo Superman.

Non si tratta però di accanimento gratuito: il motivo per cui il povero Cavill è stato richiamato alle armi sta infatti in quella famosa questione dei baffi che tanta ilarità suscitò all'epoca dell'uscita di Justice League. Snyder ha infatti bisogno di girare alcune scene con l'Uomo d'Acciaio senza però i baffi che l'attore aveva cominciato a portare e che, ai tempi, erano stati rimossi tramite VFX con risultati a dir poco imbarazzanti.

Speriamo a questo punto che il risultato valga lo sforzo e che serva in qualche modo a dimenticare quella brutta questione baffi! Vediamo, intanto, quali sono le cinque modifiche che i fan vorrebbero trovare nella Snyder Cut di Justice League; sapevate, invece, che un film sulla Justice League era stato proposto a Patty Jenkins?