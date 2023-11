Henry Cavill non vuole sentirsi dire che i soldi non contano: 'Sono pazzi o mentono'

Ormai il suo è uno dei volti più riconoscibili della Hollywood contemporanea, specie grazie al Man of Steel del 2013 infatti, Henry Cavill è ormai divenuto una vera e propria star. Negli ultimi tempi però alcuni progetti a cui avrebbe dovuto prendere parte non sono andati nella direzione sperata, ed ora vedremo cosa accadrà alla sua carriera.

Ad ora, in attesa di vedere Henry Cavill nella serie Warhammer, vogliamo concentrarci su un'intervista del 2013 per GQ in cui ha sostenuto che è consapevole dell'importanza finanziaria nel mestiere dell'attore, andando così contro a coloro che sostengono che nel mondo dell'arte il denaro non sia importante.

Secondo la star infatti, chi lo dice è solo un pazzo: "Tutte quelle persone che dicono cose tipo 'I soldi non contano' Si, come no. O sono dei pazzi o mentono. Voglio dire, ce li vedete a dire: 'Oh no, non pagatemi assolutamente, è per l'arte'. Mi dispiace, ma non lo farei per beneficienza".

Indubbiamente questo è un'aspetto su cui non si può contraddire, per quanto ciò che questi artisti creano facendo questo lavoro, è giusto che vengano in qualche modo ricompensati per un mestiere che ad occhi esterni può apparire semplice, ma che in realtà non lo è affatto.

Voi che ne pensate? Qual è il ruolo in cui Henry Cavill vi piace di più? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione di Man of Steel.