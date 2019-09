Henry Cavill non vede l'ora di ammirare il Joker di Joaquin Phoenix

Se Superman arriva ad ammirare il pagliaccio principe del crimine deve essere accaduto qualcosa di veramente serio negli equilibri dell’universo DC, o più semplicemente Henry Cavill ha postato un commento nell’attesa fremente di andare al cinema per vedere Joker. Chiaramente si tratta del secondo caso, aumentando così le aspettative del pubblico.

Se non fossero bastati gli otto minuti di applausi al Festival di Venezia e la recensione di Everyeye, Joker colpisce ancora e stavolta punta suo malgrado verso un’altra icona di casa DC: si tratta nientemeno che di Henry Cavill, l’interprete più recente dell’Uomo d’Acciaio che ha commentato un post su Instagram firmato da una penna celebre dalla concorrenza della Casa delle Idee.

L’autore in questione è Jim Lee, fumettista statunitense nato nel 1964 che dopo un periodo di servizio presso la Marvel Comics ha stretto una collaborazione proficua con la DC per il rilancio di icone del calibro di Batman e Superman.

Jim Lee ha descritto così il film diretto da Todd Phillips: “Joker è un film intenso, crudo e intriso di un’anima profonda. Non parla del personaggio seguendo le origini del fumetto, ma non c’è nulla che non torni con ciò che noi abbiamo immaginato intorno a lui. Se non altro, l’interpretazione incantevole di Joaquin Phoenix ci permette di entrare in uno dei nostri avversari preferiti, e sono sicuro che certi aspetti della pellicola saranno recuperati per la nostra mitologia in continuo divenire. Questo è ciò che fanno le storie potenti, e senza dubbio i fan della DC spenderanno molto tempo per comprendere le rilevazioni e le domande scatenate da una vicenda così forte”.

Dopo un elogio tanto intenso, il commento di Henry Cavill sembra evocare l’entusiasmo di un bambino alla prima del suo film preferito: “Non vedo l’ora di andare a vederlo!”.

Chi nutrisse lo stesso desiderio dell’attore di Superman potrà andare a cinema il 3 Ottobre 2019: solo allora si scopriranno tutte le carte per l’assolo sul grande schermo di Joker.