Henry Cavill non sarà mai James Bond per colpa di Argylle? L'attore ha le idee chiare

La ricerca per il nuovo James Bond prosegue, ma Henry Cavill è destinato ad essere definitivamente scartato dall'iconico ruolo di 007? Non ditelo all'attore di Argylle, che proprio non ne vuole sapere.

Nonostante Argylle sia destinato a diventare un franchise, con la saga che vedrà Henry Cavill nei panni di una spia internazionale, l'attore di Superman e The Witcher non vuole rinunciare all'opportunità di interpretare un personaggio così famoso, e nel corso di una recente intervista promozionale con Total Film in vista dell'uscita del nuovo film diretto da Matthew Vaughn la star ha dichiarato: "Argylle è un personaggio molto divertente. Ma se sarò escluso da James Bond per questo motivo o meno dipenderà dai produttori Barbara Broccoli e dal signor Michael Wilson."

Insomma, la volontà di Henry Cavill appare chiara e la palla ora passa ai creatori della saga cinematografica di James Bond: attualmente non si hanno informazioni sulla prossima incarnazione del franchise di 007, che dovrà misurarsi con la grande eredità del ciclo di Daniel Craig. Curiosamente proprio il regista di Argylle Matthew Vaughn si è tirato fuori dalla corsa alla regia, mentre le indiscrezioni vogliono ancora Aaron Taylor Johnson come prima scelta per interpretare James Bond.

Per quanto riguarda Henry Cavill, l'attore impegnato con i franchise di Highlander, Enola Holmes e Warhammer, con Argylle che uscirà negli USA il 2 febbraio 2024.