Henry Cavill non è un fan delle scene di sesso nei film: 'A volte sono di troppo'

Mentre gli incassi di Argylle non fanno ben sperare per il possibile sequel della nuova saga, Henry Cavill si è schierato contro le scene di sesso nei film e nelle serie tv.

Durante una recente apparizione sul podcast Happy Sad Confused, la star di The Witcher e il regista Matthew Vaughn hanno parlato dei momenti più hot realizzati davanti alla cinepresa, e cogliendo al volo un commento dell'autore sulle scene di sesso Henry Cavill ha dichiarato: "Anch’io non le capisco, a volte. Non sono un fan. Penso che ci siano determinate circostanze in cui una scena di sesso è effettivamente vantaggiosa per il film piuttosto che solo per il pubblico, ma credo che la maggior parte delle volte ci sia un abuso di queste sequenze, al giorno d'oggi. Quando hai quella sensazione in cui ti chiedi: 'Ma è davvero necessario?', allora forse non lo è, forse lo stai facendo solo per mostrare persone senza vestiti. E allora inizi a sentirti a disagio e pensi: 'Non c’è una performance in questa scena, non c'è qualcosa di utile che verrà portato avanti nel corso del film'".

Sebbene Henry Cavill abbia anche sottolineato come le scene di sesso “possono essere fantastiche in un film” in quanto “a volte sono davvero in grado di aiutare la narrazione”, l'attore pensa anche che lasciare le cose all'immaginazione a volte possa essere una soluzione migliore. “La maggior parte delle volte l’immaginazione umana avrà la meglio, e quindi penso che possa essere un po’ una scappatoia per uno show televisivo o un film”, ha aggiunto.

Per altri contenuti ecco che cosa pensa Henry Cavill sui soldi che guadagnano le star di Hollywood.