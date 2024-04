Henry Cavill non dimentica quei terribili baffi: 'Mi hanno quasi distrutto la carriera'

Vi ricordate Henry Cavill in Justice League? Lui di certo non dimenticherà mai quell'esperienza e se Zack Snyder ha visto parecchi meme sul mustache-gate è la prova che quei baffi hanno giocato un ruolo nella carriera dell'attore.

Per Henry Cavill, ovviamente, non si tratta di una "popolarità" piacevole e la star di Argylle ha raccontato di come quei baffi gli abbiano quasi rovinato la carriera! Ma facciamo un piccolo passo indietro: al momento delle riprese delle scene aggiuntive di Justice League, infatti, Cavill stava girando Mission: Impossible - Fallout e il suo personaggio della saga di spionaggio portava i baffi. Per Paramount Pictures permettere all'attore di radersi i baffi per tornare sul set del film di Joss Whedon significava subire un danno economico senza pari.

"Non ho mai visto il film, ma posso dirvi quanto sarebbe costato per Mission: Impossible aggiungere digitalmente i baffi di Henry Cavill - ha detto Christopher McQuarrie - la nostra proposta è stata 'Ecco cosa faremo: dateci i 3 milioni di dollari e chiuderemo, e questo darà a Henry Cavill il tempo di farsi ricrescere i baffi'". Il successivo rifiuto di Paramount ha chiarito la situazione e così i baffi dell'attore sono stati rimossi digitalmente con un effetto poco gradevole.

Ma ormai Clark Kent appartiene al passato: per Henry Cavill si apre l'era di Hightlander!

GODZILLA E KONG - IL NUOVO IMPERO STEELBOOK 2 (4K Ultra HD Blu è uno dei più venduti oggi su