Henry Cavill e Mille Bobby Brown tornano su Netflix: Enola Holmes 2 è ufficiale!

Pochissimi istanti fa è arrivata l'ufficialità di Enola Holmes 2, sequel del fortunato adattamento Netflix con la star di Stranger Things e Godzilla vs Kong Millie Bobby Brown nei panni della sorella minore di Sherlock Holmes.

Dopo aver conquistato una grossa popolarità ad una velocità record dopo la sua anteprima lo scorso autunno, Netflix e Legendary hanno annunciato ufficialmente un sequel per Enola Holmes, col nuovo film che vedrà ovviamente i ritorni sia di Millie Bobby Brown che di Henry Cavill nei panni di Sherlock Holmes. Non solo: Harry Bradbeer tornerà alla regia e Jack Thorne, che ha scritto il primo episodio, scriverà anche la sceneggiatura del sequel.

"Non vedo l'ora di collaborare di nuovo con la mia famiglia Enola Holmes! Enola occupa un posto speciale nel mio cuore: è forte, senza paura, intelligente e coraggiosa", ha dichiarato la Brown. "Non vedo l'ora che i fan possano scoprire come proseguirà il suo viaggio!".

Mary Parent, Alex Garcia e Ali Mendes produrranno insieme a Brown e Paige Brown attraverso la loro PCMA Productions. Joshua Grode, Michael Dreyer, Bradbeer e Thorne di Legendary saranno i produttori esecutivi. Il film è basato sulla serie di libri nominata all'Edgar Award di Nancy Springer, "The Enola Holmes Mysteries", che consiste in un totale di sei romanzi. Il primo e il quinto libro della serie sono stati nominati per gli Edgar Awards nel 2007 e nel 2010, rispettivamente.

Enola Holmes, pubblicato a settembre 2020, ha collezionato 76 milioni di visualizzazioni nei primi 28 giorni di programmazione nel catalogo, cifre che già all'epoca avevano fatto pensare ad un sequel. Sebbene non ancora confermato, gli addetti ai lavori vicini al progetto affermano che la produzione del nuovo capitolo potrebbe iniziare entro la fine dell'anno.