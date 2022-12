Henry Cavill sarà il leader del Warhammer Cinematic Universe! La saga è ufficiale

Henry Cavill sarà il leader del Warhammer Cinematic Universe: lo ha annunciato ufficialmente l'attore sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram a pochi giorni dall'improvviso addio a Superman e alla DC di James Gunn.

Nel messaggio, accompagnato da un breve teaser, Henry Cavill ha dichiarato: "Per 30 anni ho sognato di vedere un universo di Warhammer in live-action. Ora, dopo 22 anni di esperienza in questo settore, sento finalmente di avere le capacità e l'esperienza per guidare un universo cinematografico di Warhammer. Per questo progetto la collaborazione con Natalie Viscuso a Vertigo è stata una benedizione talmente grande che non posso spiegarla a parole, senza di lei non avremmo potuto trovare la casa perfetta della saga su Amazon. E avere una casa come Amazon ci darà la libertà di essere fedeli al franchise di Warhammer. A tutti voi fan di Warhammer là fuori, prometto di rispettare questa IP che tutti noi amiamo. Prometto di portarvi qualcosa di familiare e mi sforzo di portarvi qualcosa di fantastico. I nostri primi passi, adesso, saranno per trovare il regista/creatore/sceneggiatore. Rimanete sintonizzati, amici miei. Per l'Imperatore!"

La notizia arriva dopo la conferma definitiva che Henry Cavill non tornerà per The Witcher 4 neanche dopo aver perso il ruolo di Superman: al momento non è chiaro se il franchise riguarderà il cinema, le serie tv o entrambi i medium, quindi seguiamo il consiglio della star e rimaniamo in attesa di prossimi aggiornamenti.



