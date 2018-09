UPDATE! Henry Cavill lascia il ruolo di Superman,la Warner vuole 'resettare' l'universo DC

Continuano gli scossoni in casa DC Comics. Il The Hollywood Reporter (un sito, ricordiamo, piuttosto affidabile) ha svelato che l'attore Henry Cavill è pronto ad abbandonare il ruolo di Superman all'interno dell'Universo Cinematografico DC Comics lanciato, nel 2013, proprio con L'Uomo D'Acciaio.

Secondo i report, la Warner Bros. Pictures stava contrattando con Henry Cavill una sua potenziale partecipazione, in un cameo, nel prossimo Shazam!, in arrivo ad aprile, ma le trattative sono completamente sfumate, con lo studio intenzionato a rompere totalmente i rapporti con l'attore. Stando alle indiscrezioni, lo studio vorrebbe puntare totalmente sulla pellicola incentrata su Supergirl, attualmente in fase di sviluppo, che, secondo il THR, richiederà un Superman ancora più giovane nei prossimi anni.

"Superman è come James Bond, dopo un certo numero di film devi cambiare attore" avrebbe dichiarato una fonte vicina alla Warner ai microfoni del The Hollywood Reporter. Il sito conferma, inoltre, che la Warner non sarebbe affatto interessata ad un nuovo film dedicato a Superman, il che avrebbe portato anche Cavill ad interrompere i rapporti con lo studio cinematografico. A quanto pare, Cavill non avrebbe preso parte a Shazam! per impegni presi in precedenza e la volontà di non tornare come Superman, secondo il THR, sarebbe confermata nel suo nuovo ingaggio nel serial di The Witcher.

"C'è una sorta di riconoscimento, da parte dello studio, che alcune cose dei precedenti film non hanno funzionato" ha affermato la fonte al sito, spiegando che la Warner ha intenzione di "resettare", in qualche modo, l'Universo DC andando in una nuova direzione. Il sito afferma che questa "uscita di scena" accompagnerebbe quella di Ben Affleck nei panni di Batman che, secondo gli ultimi rumor, non dovrebbe tornare a vestire i panni dell'Uomo Pipistrello nei prossimi capitoli.

Non è chiaro, però, come la Warner voglia 'resettare' l'universo DC e in che modo. Ricordiamo che lo studio sta continuando a sfornare film su Wonder Woman con la Gal Gadot apparsa nei film con Cavill ed è in preparazione anche una pellicola su Flash con Ezra Miller.

Sebbene THR sia un sito autorevole, vi consigliamo di prendere questa notizia ancora come una notizia non totalmente confermata.



UPDATE 18:54: la produttrice di Shazam! Dany Garcia ha rilasciato un tweet criptico che sembra smentire la notizia dell'abbandono di Cavill ma conferma che ci saranno novità sull'Universo DC nelle prossime ore. Attendiamo fiduciosi.