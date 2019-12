Henry Cavill su Justice League: 'Quei baffi hanno rischiato di uccidere Superman'

Durante una recente ospitata al Jimmy Kimmel Live, la star Henry Cavill ha parlato di come i suoi famigerati baffi da Mission: Impossible - Fallout abbiano quasi “ucciso” Superman in Justice League.

Nel corso della sessione di riprese diretta da Zack Snyder, quella che diede vita all'ambito Snyder Cut che a distanza di due anni i fan ancora invocano, l'interprete di Superman filmò tutte le sue scene e poi salutò la produzione Warner per recarsi in casa Paramount, in vista dell'inizio delle riprese di Mission: Impossible - Fallout: nel film di Christopher McQuarrie con Tom Cruise, da contratto, l'attore avrebbe dovuto vantare dei grossi baffi, che non poté rimuovere quando fu richiamato dalla Warner per le riprese aggiuntive del Justice League post-Snyder. N

elle settimane che Cavill aveva passato sul set di MI - Fallout, infatti, la Warner aveva visionato il girato del film di Snyder e lo aveva ritenuto troppo oscuro, e dopo aver licenziato il regista aveva reclutato Joss Whedon per riscrivere parte della sceneggiatura (pare che addirittura il 90% delle idee di Snyder furono escluse del montaggio finale). Superman dunque sarebbe dovuto tornare sul set per alcune riprese aggiuntive, ma Cavill si presentò con i baffi previsti nel contratto della Paramount, che non ne volle sapere di accontentare la Warner e permettere all'attore di radersi. Di conseguenza Cavill ha girato le sue scene aggiuntive nei panni di Superman con i baffi di Mission: Impossible, baffi che poi sono stati rimossi digitalmente creando un Superman dal viso piuttosto grottesco (in calce all'articolo potete trovare una foto del Superman baffuto).

Ora, durante il celebre talk show statunitense, Henry Cavill ha parlato dei famigerati baffi quando gli è stato chiesto della possibilità di tornare per il prossimo film Mission: Impossible nonostante il suo personaggio sia stato ucciso. "Non sai mai cosa succederà", ha risposto l'attore. “Quel gangio alla fine di Fallout mi ha preso in pieno sui baffi, ma chi lo sa. Sappiamo quanto siano potenti, no? Hanno quasi ucciso Superman."

Henry Cavill ha recentemente dichiarato che tornerà nei panni di Superman e ribadito la sua volontà di realizzare un sequel di Man of Steel. Per la regia del possibile rilancio del supereroe le voci di corridoio darebbero J.J. Abrams come indiziato numero uno, soprattutto dopo l'accordo multi-milionario che l'autore ha stipulato con la Warner Bros.