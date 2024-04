Henry Cavill sarà il nuovo James Bond, Margot Robbie Bond Girl: il trailer Ai vince tutto

Il prossimo James Bond sarà Aaron Taylor Johnson? No, almeno secondo l'intelligenza artificiale e un nuovo video fake che ha immaginato Henry Cavill come nuovo 007, video che ha immediatamente conquistato i fan dell'attore.

Il falso trailer del film di James Bond "con protagonista" l'ex star di The Witcher e Man of Steel ha accumulato milioni di visualizzazioni su YouTube nonostante la sua natura dichiaratamente AI: il filmato, che potete riprodurre in calce all'articolo, presenta Henry Cavill come il nuovo James Bond utilizzando un mix di filmati di altri film e intelligenza artificiale. Con grande ambizione (e un tocco di genio, dobbiamo ammetterlo), il trailer include anche Margot Robbie come nuova Bond Girl, una coppia niente male che è stata premiata dalle visualizzazioni di ben 2,3 milioni di spettatori, tra chi ha apprezzato lo sforzo "what-if" e chi invece è stato ingannato davvero.

"Tieni presente che questo video è un concept trailer creato esclusivamente per scopi artistici e di intrattenimento", osserva il creatore del filmato KHStudio. “Ho incorporato meticolosamente vari effetti, sound design, tecnologie di intelligenza artificiale, analisi dei film e altri elementi per dare vita alla mia visione. Il suo scopo è puramente artistico, con l'obiettivo di intrattenere e coinvolgere la community di YouTube. Il mio obiettivo è mostrare la mia creatività e le mie capacità narrative attraverso questo trailer. Grazie per il vostro supporto e tuffatevi nel mondo dell’immaginazione”.

Il filmato è comunque una scusa come un'altra per tornare a parlare di James Bond 26, titolo molto caldo nelle scorse settimane: secondo le ultime voci di corridoio, per la regia di James Bond è spuntato nuovamente il nome di Denis Villeneuve.

