Henry Cavill potrebbe interpretare Wolverine in Captain Marvel 2

La passione di Henry Cavill per videogame e supereroi non sembra avere fondo e secondo alcuni rumor, dopo aver vestito i panni dell'Uomo del Domani del DC Extended Universe, l'attore potrebbe essere in trattative con l'avversaria Marvel per il ruolo di Wolverine in Captain Marvel 2!.

La notizia delle trattative non è ancora certa, ma alcune fonti interne alla divisione Disney riporterebbero che la major dei supereroi stia puntando a Cavill come prossimo interprete di Logan, ruolo storicamente rivestito da Hugh Jackman.

L'attore australiano ha "appeso gli artigli al chiodo" nel 2017 dopo Logan - The Wolverine, pellicola che termina, almeno per ora, le avventure di uno dei più longevi X-Men di sempre, il quale passa il testimone alla nuova generazione di mutanti.

Il debutto di Cavill nel MCU dovrebbe quindi avvenire nel secondo capitolo della super-eroina di Brie Larson, recentemente entrato in produzione, ma il cui arrivo nei cinema è previsto solo nel 2022.

Il primo a riportare i rumor del possibile casting è stato il magazine The Digital Weekly, che sembrerebbe avere contatti con i Marvel Studios, ma prima di cantare vittoria aspettiamo conferma dagli stessi produttori della pellicola.