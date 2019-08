Henry Cavill indossa il costume di Injustice in una nuova fan art

In un periodo di calma piatta sul fronte DC Extended Universe (nessuna uscita è prevista prima del 2020) tocca ai fan ingegnarsi un po' con la fantasia per combattere la noia estiva. Ecco allora che sui social cominciano a girare delle fan art piuttosto interessanti e capaci di mantenere viva l'attenzione sui nostri eroi.

L'ultima riguarda il Superman interpretato da Henry Cavill: in una delle ultime fan art pubblicate tramite Instagram vediamo il nostro Man of Steel cambiarsi d'abito per l'occasione ed indossare quella che è una delle sue mise più apprezzate dai fan, ovvero quella vista nella serie videoludica Injustice.

Stando ai commenti che è possibile trovare sotto il post in questione sembra che l'outfit sia stato prevedibilmente molto apprezzato dai fan DC, che chiedono a gran voce di vedere questa versione di Superman anche in uno dei prossimi film del DC Extended Universe.

In attesa dell'uscita del secondo capitolo sulla Justice League, inizialmente previsto per quest'estate e poi spostato provvisoriamente al 2021, i fan continuano a chiedere di poter rivedere la prima parte nella tanto chiacchierata versione Snyder Cut che dovrebbe dare maggior dignità ad un film che, secondo il parere di Kevin Smith, non è mai stato realmente finito.

Per il rilascio della Snyder Cut sono anche stati raccolti ben 15.000 dollari durante lo scorso Comic-Con di San Diego, soldi che sembrano però destinati ad esser devoluti in beneficenza.