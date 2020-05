Henry Cavill indossa il costume classico di Superman in questa stupenda fan-art

Come tutti i fan sparsi per il mondo, anche noi siamo in attesa di scoprire se Henry Cavill proseguirà la collaborazione con Warner e DC Films e tornerà a interpretare Superman in uno dei prossimi film dello studio. Nel frattempo un utente ha postato in rete una suggestiva fan-art dedicata all'attore.

Nella fan-art in questione possiamo notare un Henry Cavill/Superman molto più luminoso e rassicurante di quello ritratto dalle pellicole di Zack Snyder in cui compare, dove invece si è preferito impostare un personaggio molto più cupo e insicuro, cosa rispecchiata anche dai colori decisamente più scuri del suo costume. L'estetica della fan-art sembra invece riprendere la classica iconografia del personaggio con un costume molto simile a quello poi adottato da Chrisopther Reeve nei primi film del franchise. Potete darvi un'occhiata nel post in calce a questa news.

L'attore era già stato immaginato con la "mutanda rossa" in un'immagine photoshoppata appositamente da alcuni fan. Infatti, il costume esibito da Cavill nei film non presenta quel particolare e il suo costume è interamente di colore blu, se escludiamo il mantello e lo stemma.

Secondo le ultime dichiarazioni di Cavill, l'attore ha assolutamente intenzione di tornare a interpretare Superman in futuro: "Il mantello è nell'armadio. E' ancora mio. Non mi limiterò certo a sedermi tranquillamente da una parte. Non ho rinunciato al ruolo. C'è ancora molto da dire su Superman. Molte storie da raccontare. Un sacco di profondità sul personaggio in cui voglio addentrarmi. Voglio riflettere i fumetti. Questo è importante per me. C'è un sacco di lavoro da fare con Superman. Quel che posso dire per ora è: vedrete".

Il prossimo film DC a vedere la sala cinematografica sarà Wonder Woman 1984, la cui uscita è stata posticipata a metà agosto a causa della pandemia.