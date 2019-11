Henry Cavill indossa il costume di Captain Britain in una fan art

Cosa sarebbe il cinema senza il suo pubblico? E soprattutto che ne sarebbe dei supereroi, DC o Marvel che siano, senza i milioni di fan sparsi in tutto il mondo? L'ennesima dimostrazione di affetto verso i personaggi dei fumetti e i loro interpreti arriva da instagram, dove una simpatica fan art trasforma Henry Cavill in Captain Britain.

Non tutti conoscono Captain Britain, alter ego di Brian Braddock, che viene inchiostrato per la prima volta nel 1976 da Chris Claremont (testi) e Herb Trimpe (disegni). Il concept iniziale lo vuole come una trasposizione britannica di Capitan America, ma ben presto conquista i fan e il diritto ad una run ufficiale tutta sua, nella quale difenderà l'Omniverso dalla maga Roma, figlia di Merlino. Contrariamente alla sorella minore, Braddock non ha dei superpoteri innati, ma gli vengono successivamente donati.

Nel corso degli anni partecipa attivamente anche ai grandi eventi dell'universo fumettistico Marvel: in Secret Invasion sconfiggerà il malvagio Skrull ed il suo esercito impugnando la leggendaria Excalibur, mentre in House of M sarà in prima fila contro Scarlet Witch, divenuta così potente da cancellare tutti i mutanti dalla faccia della Terra. Tra le sue avventure c'è anche lo scontro con il Cavaliere Nero, personaggio presto interpretato da Kit Harrington nel film Gli Eterni e che aprirà la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Adesso Henry Cavill indossa fiero il costume di Captain Britain, che appare decisamente più moderno rispetto allo stile dei fumetti, e sembra calzargli a pennello. L'attore sembra prestarsi molto bene ai cambi d'abito e nel più recente l'abbiamo visto in quelli di Geralt di Riva, il protagonista della nuova serie targata Netflix, qui il trailer di The Witcher.