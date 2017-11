Henry Cavill in un costume da Superman mai usato in una nuova immagine de L'Uomo d'Acciaio

Mentre Justice League continua la sua corsa al boxoffice internazionale, conincassati, torniamo adesso un attimo indietro nella storyline DC per tornare a parlare de L'Uomo d'Acciaio di, grazie a una nuova immagine inedita.

La foto in questione mostra il protagonista Henry Cavill nei panni di Clark Kent/Superman, ma la novità di oggi è proprio il costume che indossa, diverso da quello visto nel film, apripista dell'Universo Cinematografico DC che tanto continua a far parlare di sé in questi ultimi anni, nel bene e nel male.



La suit scartata non sembra in realtà molto differente da quella poi utlizzata nel film, e a risaltare agli occhi è soprattutto un particolare, e cioè l'assenza del colore giallo all'interno del logo del supereroe, lo sfondo dietro la S, in sostanza. Le altre differenze, se ci sono, risultano essere infinitesimali, motivo che ci spinge a credere che in realtà sia stato "ampliato" o migliorato con l'aggiunta del giallo e qualche perfezionamento in più.



Vi ricordiamo che rivedremo ancora Henry Cavill nei panni di Superman almeno in un altro film del DCEU, probabilmente ne L'Uomo d'Acciaio 2, attualmente in sviluppo presso la Warner Bros. Del sequel di Justice League, invece, non si è più saputo nulla dopo i problemi con Snyder e anche l'incasso al di sotto delle aspettative al box-office. Se mai ci sarà, dunque, potrebbe arrivare in là con il tempo e con cambi tra cast e regia.