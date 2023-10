Henry Cavill impazzí quando seppe di Superman: 'Cominciai a correre e urlare'

Henry Cavill annunciava il suo ritorno in DC un anno fa, e inoltre ha rivelato in un’intervista la sua reazione alla telefonata che gli comunicò che avrebbe interpretato il supereroe più famoso di sempre in “L’uomo d’acciaio”.

L’attore ha raccontato a Collider di aver reagito con un enorme sorriso stampato sulla faccia alla telefonata ricevuta da Zack Snyder, che gli svelava di aver scelto lui come futuro Superman.

"Il mio sorriso era assolutamente enorme. Quando Zack Snyder mi ha chiamato, ho cercato di fare finta di niente al telefono. Ho pensato: "Ok, fai finta di niente. Non troppo, ovviamente. Ma fai finta di niente". Non appena ho riattaccato, sono saltato su e giù e ho corso su e giù per le scale, ruggendo e gridando, e poi ho cercato di chiamare tutti. Nessuno ha preso il telefono, che ci crediate o no! A parte la mia assistente. Alla fine però ci sono riuscito. Stavo cercando di dare la notizia a tutti e nessuno rispondeva al telefono!"

Una reazione assolutamente comprensibile quella di Henry Cavill, che dopo l’euforia iniziale, si è immediatamente messo al lavoro per entrare il prima possibile nei panni del supereroe DC:

“Non appena ho ottenuto il ruolo, sono andato avanti e indietro a Los Angeles per le prove iniziali dei costumi e per i provini con gli altri attori… e poi è iniziato tutto".

L’attore, dopo il film d’esordio, ha successivamente ripreso il suo ruolo in Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) e Justice League (2017), entrambi diretti da Zack Snyder. Adesso Henry Cavill comparirà in Argylle, nuovo film Apple TV diretto da Matthew Vaughn.