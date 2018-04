Henry Cavill festeggia gli 80 anni di Superman con un tributo su Instagram

Per commemorare l'80° anniversario di Superman, i fan dell'iconico personaggio hanno condiviso diversi contributi sui social media e Henry Cavill, che attualmente ricopre sul grande schermo il ruolo di Clark Kent, non ha voluto essere da meno e ha voluto seguire l'esempio pubblicando un tributo al personaggio sul suo profilo ufficiale Instagram.

Nonostante i film in cui ha partecipato nel ruolo di Superman sono stati spesso criticati dagli addetti ai lavori e dai fan, la maggior parte di loro sarebbe d'accordo nel ritenere eccezionale il lavoro svolto da Henry Cavill per interpretare un personaggio così leggendario.

Cavill per l'occasione ha postato un'immagine di un Superman invecchiato realizzata dall'artista Eddie Liu.

"Per 80 anni ha salvato le nostre chiappe e forse anche le nostre anime. Ispirandoci ad essere più grandi di quanto pensassimo di essere capaci. Certamente mi ha cambiato, mi ha dato speranza, mi ha permesso di spingermi oltre i limiti della pazienza. Davvero, cosa sarebbe un mondo senza Superman? Ha aperto la strada a tutti i nostri eroi preferiti anche se non è il tuo personalmente. Un caloroso grazie agli artisti e agli scrittori d'incredibile talento che negli anni ci hanno dato tanto. Dentro di noi, Superman ora vivrà, non importa quanti anni ha. Buon compleanno amico mio".

Ricordiamo che Henry Cavill ha interpretato il personaggio nei film: L'uomo d'acciaio (2013) di Zack Snyder, Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) di Zack Snyder e Justice League (2017) di Zack Snyder (con il supporto di Joss Whedon). Al cinema il personaggio è stato interpretato in passato anche da George Reeves, Christopher Reeve e Brandon Routh.

In tv ha avuto il volto di Dean Cain nella serie Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman, e di Tom Welling nel serial Smalling.