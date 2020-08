Henry Cavill: i fan dell'attore innamorati del suo look in Enola Holmes

Ed è per questo, e in particolare per il look che l'attore sfoggia nel film (quei ricci!), che il Twitterverse sta mostrando tutta la sua approvazione con dei post dedicati.

Tutti pazzi per Henry Cavill, questa volta per via del look che sfoggia nel nuovo film Netfflix Enola Holmes , in cui interpreta il leggendario investigatore Sherlock Holmes.

1. Enola Holmes looks like it’s going to be a lot of fun

2. I am extremely here for Henry Cavill’s little Superman curl.

3. God bless the casting director who was like “Hear me out for a second... what if Sherlock Holmes was hot?” pic.twitter.com/SwgjZ7LE9k — Nerd Girl Says (@Rachael_Conrad) August 25, 2020

henry cavill’s curls in the new enola holmes trailer: ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ pic.twitter.com/hWiLKOaebA — henry cavill’s curls love bot (@astraIoki) August 25, 2020

Thank you, Netflix for giving us what the Superman movie couldn’t: Henry Cavill’s curls. — Katie Thornback (@KatieScarlett94) August 25, 2020