Henry Cavill, l'ex Superman diventa Wolverine in questa incredibile fan art

Henry Cavill ci ha abituato ad importanti personaggi della cultura nerd e, dopo aver vestito i panni di Geralt di Rivia nella serie The Wiitcher, qualcuno lo immagina come nuovo Wolverine dopo il doloroso addio di Hugh Jackman.

In questa incredibile fan art pubblicata su Instagram l'attore appare con una vistosa ferita sullo zigomo che lascia intravedere le ossa in adamantio e ovviamente non possono mancare gli iconici artigli posti sulle nocche delle mani, una delle armi più famose del mutante.

Questa non è di certo la prima volta in cui Henry Cavill viene accostato a Wolverine visto che da diversi anni ormai si susseguono voci sul suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe dopo la cocente delusione subita nelle vesti di Superman. Si è parlato addirittura a lungo di un suo possibile debutto già in Captain Marvel 2 ma per il momento, queste sarebbero solo voci senza conferma alcuna.

Tra l'altro, pur di entrare a far parte di questo eccezionale franchise egregiamente guidato daa Kevin Feige, Henry Cavill si è proposto per il ruolo di Captain Bretagna, l'equivalente europeo di Captain America. Staremo a vedere se in un prossimo futuro l'attore riuscirà finalmente a guadagnarsi il ruolo di un altro supereroe vista la scarsa fortuna avuta con il figlio di Krypton. Voi che ne dite?