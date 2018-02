Henry Cavill entra in azione nella nuova immagine di Mission: Impossible - Fallout

Tra una manciata di ore approderà online il primo trailer del nuovo capito di Mission: Impossible durante l’evento della 52a edizione del. In attesa di vedere le sequenze del film diretto da Christopher McQuarrie possiamo dare uno sguardo allo scatto incentrato sul personaggio di, Augustus Walker.

Non sappiamo ancora molto su di lui, ma è quasi certo che Walker sarà l’antagonista principale di Ethan Hunt. Prova ne è l’immagine che trovate in fondo alla notizia in cui vediamo Henry Cavill intento a sparare dall’elicottero in direzione del protagonista, impegnato a sua volta nella guida di un altro velivolo in una delle scene d’azione più promettenti del lungometraggio.

Nel sesto capitolo del franchise nato nel 1996 Ethan Hunt e la squadra dell’IMF saranno impegnati in una corsa contro il tempo a seguito di una missione non andata a buon fine.

Il film è prodotto dalla Bad Robot Productions di J.J. Abrams e dalla Skydance Media. La fotografia è a cura di Rob Hardy (Ex Machina), mentre il reparto scenografico è stato realizzato da Peter Wenham (Captain America: The Winter Soldier).

Dopo Mission: Impossible - Rogue Nation, il regista premio Oscar Christopher McQuarrie torna di nuovo dietro la macchina da presa per dirigere Mission: Impossible – Fallout sulla base di una sceneggiatura da lui stesso portata a compimento. Nel cast artistico figurano Tom Cruise (Ethan Hunt), Simon Pegg (Benji Dunn), Rebecca Ferguson (Ilsa Faust), Vanessa Kirby, Michelle Monaghan (Julia), Henry Cavill, Angela Bassett, Alec Baldwin (Alan Hunley), Sean Harris (Solomon Lane) e Ving Rhames (Luther Stickell).

Negli Stati Uniti Mission: Impossible – Fallout verrà distribuito dalla Paramount Pictures il 27 luglio 2018, mentre in Italia dovremo attendere il 30 agosto.

Rimanete sintonizzati nelle prossime ore per non perdervi il primo trailer del film.