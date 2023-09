Henry Cavill e Dua Lipa sensualissimi nella nuova foto di Argylle

Matthew Vaughn è pronto a tornare nel 2024 con un nuovo film per il cinema, Argylle, e alcuni protagonisti d'eccezione come la star di Justice League Henry Cavill e la popstar Dua Lipa. Adattamento dell'omonimo romanzo di Elly Conway, il lungometraggio di Vaughn sarà disponibile dai primi mesi del nuovo anno.

E dopo il first look del nuovo film di Matthew Vaughn, sono proprio Cavill e Dua Lipa a comparire sulla nuova foto di Argylle, che racconta la storia di un'omonima super spia, interpretata da Henry Cavill, che viene coinvolta improvvisamente in una caccia al tesoro che la condurrà in giro per il mondo. Tuttavia, il passato complicato dell'agente potrebbe ripresentarsi e compromettere il buon esito della missione.



Henry Cavill e Dua Lipa compaiono nella foto in quella che sembra una posa coreografica. Il cast è completato da nomi altisonanti come Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Ariana DeBose, John Cena e Samuel L. Jackson.



Un cast incredibile per un film che si preannuncia come uno dei più attesi della prima parte di 2024. Scoprite la data d'uscita di Argylle, che è stata comunicata ufficialmente lo scorso mese di giugno.



Matthew Vaughn è noto per aver diretto la saga cinematografica di Kingsman, nella quale ha recitato anche Henry Cavill.

Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di The King's Man - Le origini, l'ultimo capitolo uscito nelle sale nel 2021.