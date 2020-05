Henry Cavill: i dettagli sul suo ruolo nel DCEU, quando vedremo Superman?

La notizia del giorno è sicuramente il ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman nel DCEU per alcune apparizioni nei prossimi film (sebbene fin da subito sia stato specificato che ciò non avrebbe portato a Man of Steel 2). Poi ci è stato detto che Cavill non sarà in Black Adam (o Wonder Woman). Valutiamo allora le possibilità a disposizione.

Stando a quanto riportato da Justin Kroll, giornalista di Variety, l'atteso ritorno del Superman interpretato dall'attore di Mission: Impossible - Fallout e The Witcher si limiterebbe a un semplice cameo, e possiamo già escludere alcuni titoli in cui potrebbe eventualmente palesarsi.

"Cavill tornerà solo per un cameo e apparirà probabilmente in un film il cui personaggio titolare aveva già una connessione con Superman (AQUAMAN, SHAZAM). Delle fonti sostengono che non si tratterà di BLACK ADAM o WONDER WOMAN. Un nuovo film di Man of Steel è ancora fuori discussioni, poiché non hanno la certezza che Henry possa tornare per filmarlo" aveva dichiarato su Twitter.

Tra le due possibilità rimanenti dunque, come nota anche Screen Rant, sembrerebbe più probabile Shazam! 2, vista anche la sua fugace apparizione nel primo capitolo delle avventure cinematografiche di Billy Batson, nonostante con Aquaman ci sia un legame più consolidato dai loro trascorsi in Justice League. Dopotutto, se si tratta di un cameo, e ci sono dubbi su ulteriori attaccamenti a futuri progetti (per via magari di ulteriori impegni di Henry Cavill su altri set o quale che sia la ragione), avrebbe più senso un'apparizione più "spenseriata" nel primo, che una con la potenzialità di creare nuove ramificazioni che andrebbero poi necessariamente richiamate in seguito, non trovate?

Voi quale delle due opzioni preferireste? E che tipo di cameo vorreste che fosse? Fateci sapere nei commenti.