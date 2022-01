Henry Cavill cuore d'oro: la maestra non crede al nipote, lui lo accompagna a scuola!

Il vero supereroe si vede nella vita di tutti i giorni: quando non è impegnato a far fronte a minacce aliene o miliardari eccentrici, dunque, Henry Cavill non disdegna di mettere a disposizione i suoi superpoteri da kryptoniano per cause all'apparenza più semplici, ma non per questo di minor importanza.

Mentre in giro si parla della possibilità di un Superman diretto da Matthew Vaughn, dunque, il web dona nuova visibilità ad una storia di qualche tempo fa che vede protagonista proprio il nostro Henry e il suo nipotino, Thomas, vittima di bullismo a scuola dopo aver sostenuto di essere... Il nipote di Superman!

La cosa risale all'epoca in cui Cavill apparve per la prima volta nei panni di Clark Kent in Man of Steel, con l'entusiasmo di Thomas che aveva quindi comprensibilmente raggiunto picchi stellari, al punto da costringere la maestra a prenderlo da parte e a rimproverarlo per averla raccontata troppo grossa ("Thomas ha già la nomea di uno che inventa storie" ci tiene a precisare Cavill).

Come risolvere il problema, dunque? Molto semplice: presentandosi a scuola in compagnia di Superman in persona! Henry Cavill, dal canto suo, non si è fatto pregare: l'attore ha infatti accompagnato il nipotino preso di mira dai bulli all'ingresso della scuola, zittendo ogni insinuazione sul fatto che il racconto di Thomas potesse non corrispondere al vero.

Insomma, chi di noi non avrebbe desiderato uno zio come Henry Cavill? Alzi pure la mano chi non avrebbe approfittato di lui per questo piccolo favore! Questioni familiari a parte, comunque, Henry Cavill si è detto disposto ad interpretare anche il Superman dei fumetti.