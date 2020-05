Henry Cavill, cosa significa il suo ritorno come Superman per Man of Steel 2?

Nelle scorse ore vi abbiamo riferito che Henry Cavill tornerà nei panni di Superman, con l'attore attualmente in trattative per comparire in alcuni futuri progetti DC Films.

Secondo quanto riferito, tuttavia, il ruolo di Cavill - che sarebbe apparso nella diretta di Man of Steel durante la quale Zack Snyder ha annunciato la director's cut di Justice League proprio perché a conoscenza del suo futuro ritorno come Superman - sarebbe simile a quello che ricoprono Nick Fury e Hulk nel Marvel Cinematic Universe: un comprimario all'interno di storie incentrate su altri eroi.

La grande domanda per i fan adesso è: cosa accadrà con Man of Steel 2? Il film è da anni uno dei più richiesti dagli appassionati, eppure più passa il tempo più le possibilità di vederlo realizzato sembrano ridursi. Sebbene Superman sia tornato in vita nel corso di Justice League dopo i tragici eventi di Batman v Superman: Dawn of Justice, un sequel di Man of Steel è sparito dalle scrivanie della Warner Bros., i cui piani per il DC Extended Universe sono radicalmente cambiati.

L'estate scorsa il regista Matthew Vaughn ha confermato di essere stato legato a Man of Steel 2 ma di aver abbandonato il progetto, mentre Christopher McQuarrie ha smentito la sua tanto chiacchierata vicinanza col film. Lo stesso Cavill per molto tempo è sembrato destinato a non tornare più nei panni di Clark Kent, anche se un rapporto uscito all'inizio di questo mese suggeriva che la Warner Bros. aveva spostato la sua attenzione su Superman abbandonando ogni piano sul film Supergirl, che negli scorsi mesi era stato segnalato come in fase di sviluppo.

Lo stesso Cavill ha manifestato interesse a tornare al ruolo di Superman in precedenza. "Mi piacerebbe esplorare ancora di più il personaggio, scoprire com'è diventato adesso che si è abituato ad essere un'icona di speranza e che non è più a disagio con ciò che è."

Secondo voi vedremo mai un Man of Steel 2? Possibile che, a patto che la director's cut di Justice League abbia successo, Zack Snyder tornerà a bordo del progetto? Oppure la palla passerà a JJ Abrams, già a lavoro su una serie tv sulla Justice League Dark per HBO Max? Diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti.