Henry Cavill compie 40 anni: 'Fui vicino a Superman Returns, mentre Batman Begins...'

Chiunque dovesse raccogliere il testimone di Henry Cavill nei panni di Superman dovrà confrontarsi con un'eredità pesantissima: al netto di film globalmente discutibili, l'attore di The Witcher ha infatti saputo conquistare i cuori dei fan di tutto il mondo con la sua interpretazione di quel Clark Kent a cui, in realtà, era già andato vicino.

Nel giorno del 40esimo compleanno di Henry Cavill, infatti, ci tornano alla mente alcune dichiarazioni con cui l'attore ricordò di esser stato in trattative per il ruolo che fu poi di Brandon Routh: il buon Henry non si fermò qui, inoltre, tirando in ballo anche film come Twilight e Batman Begins.

"Su Twilight circolarono un sacco di rumor, ma non mi fu mai inviato uno script, né mi fu chiesto di far parte del film... Penso che Stephenie Meyer mi volesse inizialmente dopo avermi visto in Montecristo, ma al momento in cui prese il via la produzione ero già troppo vecchio. Di Batman Begins potremmo aver parlato a un certo punto, ma non ho mai fatto provini né screen-test. Superman Returns sì, lì ci andai molto vicino, e Casino Royale lo stesso" furono le parole di Cavill. Cosa ne dite? Avreste visto bene il nostro Henry in uno di questi ruoli? Diteci la vostra nei commenti! Ecco, intanto, quali furono le scene più difficili de L'Uomo d'Acciaio secondo Henry Cavill.