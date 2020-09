Henry Cavill come prossimo James Bond? L'Intelligenza Artificiale dice di sì

Senza troppo clamore, Henry Cavill si è conquistato i ruoli di Geralt di Rivia, di Superman e di Sherlock Holmes. Personaggi davvero iconici, per questo in molti continuano a chiedersi se non sia giunto il momento di mettergli un Martini in mano e di iniziare a chiamarlo Bond, James Bond.

Del resto, il nuovo trailer di No Time To Die ci ricorda che il momento di salutare lo 007 di Daniel Craig si avvicina, e ciò significa che ci attende un nuovo periodo di scommesse riguardanti il possibile attore sostitutivo, come avviene sempre alla fine di un'era. A quanto pare stavolta non ci sarebbe neanche da discuterne però, visto che un software ha già le idee chiare per il futuro di Bond.

Un nuovo studio condotto da Largo.ai, basato su di un IA in grado di analizzare molteplici dati e di comparare le caratteristiche di moltissimi attori, ha indicato Cavill come il più papabile. L'indagine serviva per predire soprattutto quale attore avrebbe ricevuto più consenso da parte del pubblico dovendo interpretare Bond. Per quanto riguarda l'Inghilterra, patria dell'agente segreto, Cavill ha vinto con un punteggio di 92,3%, seguito da Richard Armitage ed Idris Elba.

A livello internazionale le cose cambiano, e il buon Henry è costretto a passare lo smocking alla star di The Boys Karl Urban, con un gradimento "virtuale" del 96,7%, seguito poi da Chris Evans e Will Smith. Lo studio ha ipotizzato anche delle alternative femminili, che includono Gina Carano (The Mandalorian), Katee Sackhoff e Angelina Jolie.

Cosa ne pensate? Siete d'accorto con il software? Oppure preferireste qualcun altro come erede di Craig? Dopo un rinvio importante, è arrivata la conferma che No Time To Die non subirà ulteriori posticipi.