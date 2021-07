Henry Cavill diventa Ciclope nel Marvel Cinematic Universe in questa stupenda fan art!

L'esordio degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe appare ancora decisamente lontano nel tempo, ma un fan ha provato ad immaginare che look potrebbe avere il nuovo Ciclope di quell'universo narrativo se ad interpretarlo fosse nientemeno che Henry Cavill. Il risultato è decisamente intrigante e per nulla campato per aria.

Visto che da qualche tempo a questa parte non si parla più del possibile ritorno di Henry Cavill nel ruolo di Superman nell'universo cinematografico DC, dato che alla Warner stanno sviluppando diversi progetti al riguardo, dal Superman di J.J. Abrams alla miniserie di Michael B. Jordan per HBO Max, un fan ha pensato bene di immaginare il passaggio di Cavill alla concorrenza, ovvero ai Marvel Studios. Questi lo ha immaginato nel possibile ruolo di nuovo Ciclope nel Marvel Cinematic Universe, una volta che gli X-Men faranno il loro esordio in quell'universo narrativo.

La fan art è molto suggestiva e calza a pennello per la fisicità di Cavill, ultimamente molto evidenziata grazie appunto al ruolo di Superman nei film di Zack Snyder e ultimamente per la serie Netflix The Witcher che tornerà con la seconda stagione a fine anno sulla piattaforma digitale.

Per quanto riguarda i progetti futuri di Cavill, lo rivedremo nel cast di Enola Holmes 2 al fianco di Millie Bobby Brown, poi ancora nel reboot di Highlander anche se non è stato meglio specificato il suo ruolo nel progetto, e sarà protagonista del film The Rosie Project, tratto dall'omonimo romanzo di Graeme Simsion.

Infine, Netflix avrebbe già dato il via ai lavori di scrittura per la terza stagione di The Witcher, che a questo punto sarebbe dunque in procinto di essere ufficialmente annunciata. Una notizia che non può far che piacere ai tanti fan in attesa di novità in tal senso e che conferma l'interesse della produzione nel puntare ancora sui personaggi e le storie creati da Andrzej Sapkowski.