Henry Cavill chiarisce le sue intenzioni su Superman: ecco la sua risposta

Dopo aver interpretato Superman ne L'Uomo d'Acciaio, in Batman v Superman e in Justice League, poche settimane fa è arrivata la conferma di alcune trattative per un suo futuro ritorno in altri cinecomic dell'etichetta cinematografica, e in una recente intervista con Variety lo stesso attore ha chiarito la sua posizione in merito.

Parlando infatti in una nuova intervista Actors on Actors del sito, Cavill ha confessato a Sir Patrick Stewart di essere intenzionato a interpretare il ruolo di Superman ancora per molti anni. Chiarisce la cosa senza troppo farne mistero: "Sono sempre stato un fan di Superman. Quando interpreti un personaggio simile, il mantello ti resta addosso anche fuori dal set e diventa parte della tua rappresentazione pubblica. Quando incontri i bambini, loro non ti vedono necessariamente come Henry Cavill ma sanno che sei Superman, e da questo ne deriva una certa responsabilità. Perché è un personaggio davvero meraviglioso, ed è in realtà una responsabilità che sono felice di accollarmi, tanto da sperare di continuare a interpretare Superman ancora a lungo negli anni a venire".



E infine spiega a Stewart cos'è che ama tanto de L'Uomo d'Acciaio: "È bravo e gentile, e dato che lo stai interpretando è normale mettercisi a confronto, facendo una sorta di esame di coscienza. Ti domandi 'sono una brava persona? Posso essere tanto bravo da interpretare Superman?' e la risposta, quasi un sussurro, è 'hmmm, aspetta un secondo, forse no'. Allora ti dai da fare per sistemare la cosa ed essere una persona migliore. Penso sia tutto ciò che possiamo fare nella vita".



Vi lasciamo alla recensione de L'Uomo d'Acciaio di Zack Snyder.