Henry Cavill:'Chi è la vera autrice di Argylle? Se ve lo dicessi dovrei uccidervi'

Si avvicina sempre di più l'uscita nelle sale di Argylle, il nuovo film diretto da Matthew Vaughn con protagonista Henry Cavill e non accenna a spegnersi il chiacchiericcio intorno all'autrice Elly Conway, professionista sconosciuta e all'esordio. Un alone di mistero circonda Elly Conway, nome e cognome anche della protagonista.

Il personaggio di Bryce Dallas Howard si chiama proprio Elly Conway. La teoria che circola da giorni con sempre maggior insistenza riguarda Taylor Swift, che secondo alcuni fan sarebbe la reale autrice che si cela dietro lo pseudonimo di Elly Conway.



Nonostante la smentita di Matthew Vaughn, che alla première londinese ha dichiarato che Elly Conway è una persona reale e non un intreccio metafittizio, il rumor continua a circolare. Henry Cavill ha usato l'ironia:"Mi dispiace, non posso dirvelo, almeno non senza uccidervi. Se ve lo dicessi sarei persona non grata, e mi piace Matthew. Era qualcosa su cui era molto attento, volevamo assicurarci che il mistero fosse mantenuto, anche lei vuole la stessa cosa". Su Everyeye potete dare un nuovo sguardo al film Argylle mentre le speculazioni proseguono.



John Cena ignora l'identità di Elly Conway e ha dichiarato di non essere in possesso di alcuna informazione su Elly Conway, sottolineando come sia fantastico che un film di spionaggio proponga misteri e spy story ancor prima dell'uscita del film.



Nei giorni scorsi Henry Cavill e John Cena hanno espresso teorie diverse sulla questione Taylor Swift e Argylle.