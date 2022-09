Henry Cavill diventa Capitan Bretagna per il MCU in questa spettacolare fan-art

Il futuro di Henry Cavill come Superman per DC Films e Warner Bros Discovery è ancora sconosciuto, ma nel frattempo i fan si stanno già portando avanti immaginando l'attore di Justice League e The Witcher nei panni del famoso supereroe Marvel Capitan Bretagna.

Per chi non lo sapesse, Capitan Bretagna nei fumetti Marvel è Brian Braddock, un personaggio creato da Chris Claremont e Herb Trimpe nel 1976 per Marvel UK: è legato ai mutanti tramite la sorella Psylocke, una delle supereroine di punta degli X-Men, ma a differenza della sorella Brian non è un mutante: i suoi poteri, infatti, hanno una natura magica, e venne scelto come protettore dell'Omniverso dalla maga Roma, figlia di Merlino.

Curiosamente, già in passato Henry Cavill aveva dichiarato di voler interpretare Capitan Bretagna, un personaggio che ha ammesso di essere interessato a 'modernizzare' così come i Marvel Studios hanno fatto con Captain America. Il nome della star di Man of Steel, tra l'altro è comparso in un famoso e discusso elenco di 8 nuove superstar Marvel che la casa di produzione di Kevin Feige avrebbe assunto segretamente: il report era emerso poco prima del panel Marvel al d23 ma da allora non è stato confermato e soprattutto non ha avuto molto seguito.

Ricordiamo che Henry Cavill tornerà domani su Netflix con TUDUM per presentare la nuova stagione di The Witcher, la cui data d'uscita è ancora sconosciuta. Rimanete sintonizzati.