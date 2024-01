Henry Cavill a caccia di nazisti nel trailer di Ministry of Ungentlemanly Warfare

A distanza di quasi un anno dall'annuncio di Guy Ritchie della fine delle riprese di The Ministry of Ungentlemanly Warfare, Lionsgate pubblica il primo trailer ufficiale del film.

Presentata come una "scandalosa storia vera", questa commedia di azione e di spionaggio ruota attorno ad un'unità speciale e segreta dell'esercito, voluta da Winston Churchill per tenere testa ai nazisti. The Ministry of Ungentlemanly Warfare uscirà negli Stati Uniti il prossimo 19 aprile e avrà come protagonista Henry Cavill. L'attore, che figura nel cast dell'attesissimo Argylle, sarà quindi al timone di un'altra storia a tema spionistico.

Guy Ritchie ha chiamato a sé altri nomi importanti come Alan Ritchson, Eiza González, Henry Golding, Alex Pettyfer e Cary Elwes. Il trailer, oltre a mettere bene in mostra l'inedita barba sfoggiata da Henry Cavill, rivela il momento in cui il protagonista presenta la sua squadra segreta al personaggio interpretato da Cary Elwes: "Non ti piaceranno. Sono tutti... cattivi". Con un'atmosfera che strizza l'occhio a Bastardi senza Gloria, il montaggio serrato del trailer è accompagnato dalle note di Another One Bites The Dust dei Queen: un classico che rende ancora più accattivanti le immagini che scorrono sul nostro schermo.

Basato sull'omonimo romanzo del corrispondente di guerra e storico militare Damien Lewis, il film è stato scritto da Paul Tamasy, Eric Johnson, Arash Amel e Guy Ritchie. Il progetto è stato intrapreso da Tamasy e Johnson e poi venduto come proposta a Bruckheimer (che infatti figura tra i produttori del film) e Paramount nel 2015.