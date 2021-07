Henry Cavill e Bryan Cranston nello stellare cast del nuovo spy movie di Matthew Vaughn

In attesa di mostrare al mondo il nuovo capitolo di Kingsman , Matthew Vaughn ha in programma di lanciare un nuovo franchise cinematografico con lo spy movie Argylle, per cui è già previsto un cast a dir poco eccezionale.

A dare la notizia sono Deadline e Variety, che confermano che la pellicola vedrà come protagonisti attori di alto profilo quali Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena e Samuel L. Jackson, a cui è da aggiungere il debutto della pop star Dua Lipa sul grande schermo. La cantante si occuperà inoltre di fornire delle musica originale per la colonna sonora.

Basato su un romanzo di Ellie Conway incentrato sulla "migliore spia del mondo" che deve ancora essere pubblicato, il progetto consiste in una saga di almeno tre film ambientati in America, a Londra e in diverse location in giro per il mondo.

Alla produzione troviamo la compagnia britannica Marv Films fondata dallo stesso Vaughn insieme a Guy Ritchie, già dietro il successo del franchise di Kingsman. "Quando ho letto la prima bozza della storia l'ho trovato il franchise di spionaggio più incredibile e originale dai libri di Ian Fleming degli anni '50" ha dichiarato Vaughn. "Reinventerà il genere spionaggio."



