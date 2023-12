Henry Cavill e quel bizzarro taglio di capelli nel nuovo film Argylle

Henry Cavill è tornato a lavorare con il regista di Kingsman, Matthew Vaughn, nel film Argylle, nel quale sfoggia un improbabile taglio di capelli che ha subito attirato l'attenzione dei fan nelle prime immagini e nel trailer. Intervistato da Entertainment Weekly, Cavill ha parlato del bizzarro look del suo personaggio.

"In realtà è stata un'idea di Matthew, il suo stile distintivo. Volevo divertirmi con questo personaggio. Matthew ha detto 'Guarda, questo tipo avrà un aspetto particolare e devi fidarti di me'. Ed io l'ho fatto. È il tipo di cosa che cercavo, sono contento di averlo fatto" ha dichiarato Cavill. Non perdetevi il primo trailer di Argylle.



Nella trama di Argylle - La super spia, la scrittrice Elly Conway (Bryce Dallas Howard) diventa il bersaglio di un inquietante e occulto sindacato, quando la trama dei suoi romanzi di spionaggio inizia a prevedere eventi reali. Anche se una spia sotto copertura si presenta per salvarla, Aiden Wilde (Sam Rockwell), l'autrice crede che sia l'agente Argylle a proteggerla realmente dal pericolo. Il personaggio di Cavill indossa un completo verde di velluto e ha un taglio di capelli piatto, rappresenta la fantasia di Elly, mentre Wilde, con capelli lunghi e barba incolta, rappresenta la realtà. Il film è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Elly Conway, che funge da protagonista del film e autrice del mondo immaginario. Tuttavia, l'esistenza di Conway è stata messa in dubbio perché pare che esista soltanto una pagina Instagram a lei attribuita.



Il taglio di Henry Cavill attira l'attenzione di Dua Lipa nel nuovo poster.